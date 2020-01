Avión aterriza de emergencia en calles de Irán

Un avión de la aerolínea iraní Caspian Airlines acabó este lunes en plena calle tras aterrizar de emergencia y salirse de la pista en la ciudad de Mahshahr, en el suroeste de Irán, sin que se registraran víctimas.

El avión, con 135 personas a bordo, se salió de pista la mañana de este lunes cuando efectuaba un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Mahshahr (Irán).

El director de relaciones públicas de la Agencia de Aviación Civil de Irán, Reza Jafarzade, comentó que el avión partió del aeropuerto de Mehrabad (Teherán) al aeropuerto de Mahshahr, señaló la agencia Tasnim, citada por RT.

Agregó que todos los pasajeros gozan de buena salud y la causa del accidente está bajo investigación.

En tanto, el canal iraní Khabar, informó que el avión se salió de la pista después de que explotó una de sus ruedas durante el aterrizaje.

Según versiones preliminares, el avión fue identificado como un McDonnell Douglas MD-83 de Caspian Airlines.

En los videos publicados en las redes sociales se ve cómo los pasajeros salen de la nave accidentada, que se encuentra atravesada en medio de una calle.

Eye witness sending me these images says all passengers got off the plane. #Iran #Mahshahr #CaspianAirline pic.twitter.com/1jT608cOOp