Autoridades atacan a señor de la tercera edad durante protestas en EUA

Nueva York.- Durante una protesta en Buffalo, Nueva York, los policías empujaron a un adulto mayor, quien cayó al suelo y se golpeó en la cabeza.

Los hechos fueron captados en video y publicados en redes sociales; rápidamente, el hecho provocó indignación entre los usuarios, pues los policías intentaron poner orden en la manifestación; sin embargo, hirieron al hombre.

De acuerdo con medios locales, la manifestación se realizó en la Plaza Niagara, minutos después de las 20:00 horas, cuando inicia el toque de queda.

El hombre de 75 años se les acercó y los policías lo empujaron, y al caer se golpeó la cabeza, lo que le provocó que sangrara del oído; en ese instante, uno de los oficiales intentó auxiliarlo, pero el responsable se lo impidió y éste siguió con su camino.

Luego de darse a conocer la agresión, los oficiales involucrados fueron suspendidos sin goce de sueldo, y el adulto mayor fue trasladado a un hospital donde lo reportan grave, pero estable.

Tras los hechos, Byron Brown, alcalde de Buffalo, declaró que se encontraba "profundamente perturbado" y señaló que comenzó una investigación sobre el incidente.

