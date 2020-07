Auto atropella a 2 mujeres durante protestas en Seattle

Seattle.- Dos mujeres resultaron heridas cuando un conductor arremetió con su auto contra las personas que bloqueaban una autopista en un acto de protesta en Seattle, informaron las autoridades el sábado por la mañana.

Una mujer de 24 años, vecina de Seattle, sufrió heridas gravísimas que ponían en peligro su vida y una de 32 años, residente en Bellingham, sufrió heridas graves, dijo el capitán de policía Ron Mead.

Advertencia: Se recomienda discreción para ver las siguientes imágenes, pueden herir la sensibilidad del lector.



#seattleprotests Please pray for the victims of this cowardly and senseless attack. They were peaceful protesters. This is terrible. pic.twitter.com/wMpAuna50Z