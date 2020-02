Aterradoras imágenes de un ferry que se tambalea violentamente por tormenta Dennis

El clip desgarrador muestra cómo la tripulación luchó para controlar la embarcación en las Islas MV Caledonian mientras se acercaba al puerto de Androssan, Escocia, el viernes.

El ferry CalMac fue azotado por vientos cruzados de 80 mph mientras intentaba encontrar puerto en el puerto de Androssan.

La tripulación de las Islas MV Caledonian se vio obligada a tomar medidas evasivas durante el incidente y desde entonces han sido elogiados por su hábil navegación.

El video fue filmado por el local William Campbell, quien luego abordó el ferry y describió su viaje como "un poco picado".

All credit to the skill of our Masters and one to consider for those pressing CalMac to take more risk. Safety of our passengers and crew is always our top priority @CalMacFerries https://t.co/2v3abp1o70