Ataques en mercado en Afganistán deja 23 civiles muertos

Kabul, Afganistán.- Al menos 23 civiles murieron, incluyendo niños, y otros 15 resultaron heridos este lunes en un ataque perpetrado con morteros y un vehículo cargado de explosivos durante un mercado de ganado en la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán.

"Hubo un primer lanzamiento de cuatro morteros contra un mercado de ganado y después estalló un vehículo cargado de explosivos. Como resultado, 23 civiles murieron y unos 15 resultaron heridos", informó en un comunicado la oficina del gobernador de Helmand.

El presidente del Consejo Provincial de Helmand, Attaullah Afghan, que en un primer momento informó de 10 víctimas mortales y una veintena de heridos, detalló a Efe que las explosiones se produjeron hacia las 9.30 (5.00 GMT) en el distrito de Sangin.

La oficina del Gobernador de Helmand agregó además que "varias casas civiles cercanas fueron destruidas y una gran cantidad de ganado también pereció".

Poco después del ataque uno de los portavoces de los talibanes, Qari Yusuf Ahmadi, culpó en su cuenta de Twitter al Ejército afgano y escribió que "como resultado del mismo decenas de nuestros compatriotas civiles, incluidos niños, murieron o resultaron heridos".

Sin embargo, el Ministerio de Defensa afgano calificó en un comunicado la acusación de "completamente infundada" y atribuyó a los insurgentes la autoría del atentado.

