Ataque con cuchillo en París deja 2 heridos; hay un detenido

París, Francia.- Reporteros de The Associated Press en el lugar vieron como la policía sitiaba un vecindario del este de la capital francesa, cerca de la estación de metro Richard Lenoir.

Se abrió una investigación por "intento de asesinato en relación con una organización terrorista", según un funcionario de la fiscalía.

El motivo de la agresión no estaba claro en un primer momento, y se desconocía si estaba relacionado con Charlie Hebdo, que se trasladó lejos de esa zona luego de que extremistas islamistas atacaron sus oficinas en enero de 2015, matando a 12 personas.

La policía de París dijo que el sospechoso fue arrestado cerca de la Plaza de la Bastilla, también en el este de la ciudad. En un primer momento se pensó que podría haber dos agresores, pero ahora se cree que el ataque fue obra de una única persona, agregaron las autoridades.

La policía no hizo públicas las identidades del agresor ni de los heridos.

El primer ministro del país, Jean Castex, acortó una visita a un suburbio del norte de París para dirigirse al Ministerio del Interior y seguir desde allí los acontecimientos.

El juicio por los ataques al Charlie Hebdo se celebra en otra parte de la ciudad. En la sala donde se juzga a 14 personas por terrorismo, incluyendo tres prófugos, estallaron los murmullos al conocerse la noticia del ataque del viernes. Está previsto que las viudas de los autores de la matanza en la revista satírica declararen más tarde el viernes.

#Paris11 "The events took place in a symbolic location: the former headquarters of #CharlieHebdo. It also took place at the time of the trial"



French PM @JeanCastex addresses the press regarding the knife attack that happened earlier this Friday in #Paris ?? pic.twitter.com/wpM6jlzUDf