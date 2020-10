Misión espacial rusa Soyuz MS-17 con tripulantes llega en tiempo récrod

Kate Rubins, de la NASA, y Sergey Ryzhikov y Sergey Kud-Sverchkov, de la agencia rusa Roscosmos, partieron a las 10:45 horas (0545 GMT) del centro de lanzamientos espaciales alquilado por Moscú en Baikonur, Kazajistán, para una estancia de seis meses en la EEI.

La tripulación probó por primera vez una maniobra de dos órbitas y atracó en la estación poco más de tres horas después del despegue, la mitad de tiempo que antes.

The space station crew expanded to six people today when the Soyuz crew ship hatch opened at 7:07am ET just a few hours after the Exp 64 crew launched from Kazakhstan. More... https://t.co/9L5DaJFRSa pic.twitter.com/skxgdiKKJH