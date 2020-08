¡Impresionante! Así luce el huracán "Isaias" desde el espacio

ESTADOS UNIDOS.- El astronauta Doug Hurley compartió una imagen desde el Espacio del huracán Isaias, el cual se mantiene en categoría 1, y mantiene en alerta a California en Estados Unidos.

"Esta foto del huracán Isaias fue tomada hace unas horas mientras viaja al noroeste entre Cuba y las Bahamas. Espero que la gente a su paso se mantenga a salvo y que no interrumpa nuestro regreso a la Tierra el domingo", dijo en Twitter.

This photo of Hurricane Isaias was taken a few hours ago as it travels northwest between Cuba and the Bahamas. I hope the people in its path stay safe and I hope it doesn´t disrupt our return to Earth on Sunday. pic.twitter.com/nkyldd7NhF