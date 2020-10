Conoce el Asteroide 16 Psyche integrado por metales valuados en 10 mil billones de dólares

ESTADOS UNIDOS.- A través del telescopio espacial Hubble y con una investigación dirigida por el Instituto de Investigación del Suroeste se han logrado obtener imágenes impactantes del asteroide metálico 16 Psyche, cuyos componentes estarían valuados en 10 mil billones de dólares.

La roca espacial fue descubierto en 1852 desde el Observatorio de Capodimonte en Nápoles en Italia. Mide 255 kilómetros de diámetro y es uno de los objetos más masivos del cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter.

De acuerdo con la científica estadounidense Lindy Elkins-Tanton, una de las principales investigadoras para la NASA sobre el cuerpo celeste, afirma que si todos los metales que componen al cuerpo celeste se transportaran a la Tierra estarían valuados en 10 mil billones de dólares.

Para que asimiles esta cantidad, tan sólo el año pasado la economía mundial estuvo valuada en 142 billones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes.

Hubble´s ultraviolet observations are providing new, more complete views of the massive, metallic asteroid Psyche. Studying Psyche might help us learn more about the cores of planets! From @SwRI: https://t.co/tP9I58CV9G



(Image courtesy of Maxar/ASU/P. Rubin/NASA/JPL-Caltech) pic.twitter.com/03DrkP06WW