Oftalmólogo muestra cómo una persona miope ve al mundo

Monterrey.- ¿Cómo ve al mundo una persona que tiene miopía?, es la pregunta que se hace mucha gente en el mundo.

En redes sociales se puede encontrar una respuesta, gracias a un oftalmólogo que publicó en su cuenta de Twitter un video explicando lo que padecen aquellos que padecen de miopía sin anteojos o lentes de contacto.

Apoyado con un lente especial, el usuario Dr. Glaucomflecken, subió un video donde se aprecia cómo la vista corta de agrava, a medida de que aumentan las dioptrías entre -2 y -12.

Poco a poco la nitidez se va perdiendo hasta que finalmente todo se ve borroso.

El video supera hasta la publicación de esta nota los 2.4 millones de reproducciones.

Shout out to all the myopes pic.twitter.com/6Q5WN7s5Bg