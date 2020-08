Inglaterra realiza el primer evento masivo con distanciamiento social del mundo

REINO UNIDO.- Inglaterra ha realizado el primer evento de música con distanciamiento socia de todo el mudo y se trata del Virgin Money Unity Arena en Newcastle.

El lugar fue creado con una capacidad para dos mil 500 personas y abrió sus puertas anoche en el hipódromo de Newcastle.

Sneak peek of the @VMUnityArena ahead of the opening show tonight ??. Can´t wait to see @samfendermusic on that stage ?? #VMUnityArena pic.twitter.com/Mlkj1UikfE