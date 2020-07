Conoce la nave que en la que Virgin Galactic llevará turistas al espacio

La empresa de turismo espacial Virgin Galactic dio a conocer imágenes de la cabina de su nave suborbital SpaceShipTwo –modelo VSS Unity– en un video virtual que muestra lo que sus pasajeros podrán ver y experimentar durante un vuelo por el espacio.

La nave tiene espacio para seis tripulantes que podrán ver la Tierra desde el espacio en asientos cómodos pensados para el lanzamiento y la entrada al espacio.

De acuerdo a lo mencionado, las cabinas contarán con cámaras para que el pasajero "disfrute del viaje sin tener que sacar una cámara para documentar la experiencia.

De acuerdo a Reuters, el boleto para un vuelo suborbital a bordo de la nave tendrá un valor de 250 mil dólares, aunque la compañía señala que los interesados pueden reservar un viaje con un depósito reembolsable de 1 mil dólares.

Hasta el momento, 600 personas ya se han inscrito para viajar al espacio con Virgin Galactic y otras 400 más han expresado su interés. Por ahora no se ha fijado una fecha concreta para el primer vuelo comercial de SpaceShipTwo.

Virgin Galactic es una de las compañías en la carrera para el turismo espacial junto a SpaceX y Blue Origin.

Providing safety without distraction, quietly absorbing periods of sensory intensity, and offering each astronaut a level of intimacy required for personal discovery and transformation. Take a look at the interior design of our spaceship cabin. https://t.co/mHy1c3JWUB pic.twitter.com/CQfDjTCZg3