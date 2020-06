Así es el estricto protocolo para que los niños en China entren a la escuela tras Covid-19

China.- Los niños en China regresaron hace unas semanas a clases después de haber reducido los casos de personas contagiadas por el Covid-19 en el país asiático.

Sin embargo, sorprendió el estricto protocolo que tienen que seguir los niños para ingresar a sus escuelas.

En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver como el menor llega con cubrebocas a la puerta de la escuela y tras saludar, una de sus maestras le sanitiza su calzado, posteriormente el niño tira su cubrebocas con el que llegó en un bote de basura.

El niño ingresa a la escuela y es recibido por otra maestra que lo ayuda a colocarse gel antibacterial con una máquina expendedora.

Otra máquina lanza sanitizante sobre el uniforme que lleva puesto el pequeño, una maestra con cubrebocas y guantes ayuda al menor a girar para que también sea sanitizada la mochila.

El pequeño pasa por el último filtro que consiste en un robot conocido como Walklake, que a través del reconocimiento facial indica si el niño tiene o no problemas de salud, en tan solo tres segundos.

Finalmente, el menor fue recibido por otra maestra quien lo llevó a su salón de clases.

Otros videos muestran a los alumnos tomando sus clases con distancia entre ellos, usando cubrebocas y caretas.

#BackToWork Students are returning to elementary and secondary schools in China. They are well protected with face shields and masks, and they keep a safe distance away from each other. ????? pic.twitter.com/hsCsrRkszd