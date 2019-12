Así celebra la Navidad la Familia Real Británica

La Familia Real no usa los palacios londinenses para estos festejos. En cambio, pasan las vacaciones decembrinas en una casa ubicada en Norfolk llamada Sandringham House.

Cuando los hijos de la reina eran niños (en la época de los 60), pasaban las fiestas en el castillo de Windsord, pero desde 1988 cambiaron a Sandringham.

El arbolito

El árbol real de Navidad se pone en el Palacio de Holyrood, en Edimburgo, aunque también hay en otras sedes de la familia.

El staff de Palacio es el encargado de poner el árbol navideño, pero los miembros de la realeza contribuyen en su adorno. De hecho, ellos son quienes le dan los toques finales, a excepción de la Reina, quién no es muy afecta a esta actividad.

En la mañana del 25 de diciembre, Isabel II y el resto de la familia acuden a la iglesia de St Mary Magdalene, en Sandringham, costumbre que instauró la reina Victoria.

La tarde del 24 de diciembre toda la familia se reúne en un salón donde hay varias mesas plegables sobre las cuales están los regalos. Cuando todos los miembros de la familia están reunidos, empieza el intercambio de presentes.

Los regalos

Las normas reales indican que, respondiendo a la tradición alemana de los ancestros del príncipe Felipe, los presentes deben ser abiertos el día de Nochebuena (24 de diciembre), durante el tradicional té de la tarde.

Las tarjetas navideñas

Isabel II y su marido, el Duque de Edimburgo, envían una tarjeta navideña donde comparten sus mejores deseos. Las tarjetas (conocidas como the Royal Christmas Card) generalmente incluyen una foto familiar; son firmadas por la Reina y su esposo y se envían a sus familiares, amigos y sus empleados más allegados.

Los principales destinatarios de The Royal Christmas Card son su familia, amigos y miembros de The Royal Household, es decir, familias que trabajan con su majestad que también reciben regalos de parte de ella. Algunos los reciben de mano de ella, como los que trabajan en el Palacio de Buckingham y en el Castillo de Windsor.

Se calcula que se mandan cerca de 750 tarjetas, que por cierto, también llegan a los Primeros Ministros de los países miembros del Commonwealth, generales y altos comisionados.

La comida

La mañana del 25 de diciembre, la familia desayuna y el menú incluye ensalada con camarones o langosta, pavo asado y los tradicionales platillos navideños como coles de bruselas, zanahorias y pudín de brandy como postre. Este menú es siempre el mismo año con año.

Después de comer, todos se sientan a mirar el discurso navideño de la reina, posteriormente tienen algo de tiempo libre antes de tomar el té de la tarde y comer el pastel de frutas navideño tradicional. Por ultimo, tienen un buffet navideño que consiste en 20 diferentes platillos para escoger.

Otra cosa que agregó el chef es que justo antes de ese buffet, el chef principal entra al salón donde todos están cenando y brinda junto con ellos con vaso de whisky.

El pudín de brandy

El famoso pudín navideño hecho un año antes para darle la maduración correcta a la mezcla de frutos secos, nueces y brandy.

La tradición, indica que el pudín de Navidad debe cocinarse en el mes de noviembre, el inicio del Adviento, a pesar de que no se consume hasta el 25 de diciembre. Más precisamente, el pudín se debe preparar en el vigésimo quinto domingo después de la Trinidad, con trece ingredientes que representan a Cristo y sus discípulos, y se dice que cada miembro de la familia debe mezclar con una cuchara de madera, de este a oeste, en honor de los Reyes Magos.

El chocolate no puede fallar.

Si hay algo a lo que la reina es adicta es al chocolate,particularmente el amargo, es por ello que no pueden faltar platillos con este ingrediente durante dicha época, la reina también ama la menta, por lo que siempre debe de haber postres con esta deliciosa planta.

El riguroso código de etiqueta

Según los expertos en la familia real, durante Navidad los invitados de la reina deben llevar atuendo de gala. Los hombres deben ir de smoking y las mujeres de vestidos largos.

Además, los niños pequeños no cenan en el mismo salón que los adultos, y no están ahí hasta que lleguen a una edad en la que puedan comportarse, por lo que George, Charlotte y Louis no estarán con la reina en la cena, sino en la guardería real.

La iglesia

Isabel II y otros miembros de la familia real asisten al servicio de la mañana del día de Navidad en Santa María Magdalena, en Sandringham.

La iglesia está dedicada a María Magdalena y se describe como un pequeño edificio en el estilo perpendicular, "noblemente en suelo elevado".

El edificio actual data del siglo XVI y fue restaurado por S. S. Teulon en 1855 y Arthur Blomfield en 1890. Se considera un ejemplo notable de un edificio de piedra de carrstone.

Se encuentra en el parque y se aborda desde Sandringham House a través del jardín por "una avenida de viejos abetos escoceses".