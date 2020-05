Asesinan a científico chino que estaba por revelar los misterios del COVID-19

Estados Unidos.- Un profesor de la Universidad de Pittsburgh, quien estaba a punto de hacer "hallazgos muy significativos" sobre COVID-19, según la universidad, murió a tiros en un aparente asesinato-suicidio durante el fin de semana, dijo la policía.

El asistente de investigación, identificado como Bing Liu de 37 años, fue encontrado en su casa el sábado con heridas de bala en la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades, según el Departamento de Policía de Ross.

Investigaciones creen un segundo hombre, identificado como Hao Gu, de 46 años, encontrado muerto en su automóvil, disparó y mató a Liu en la casa antes de regresar al vehículo y quitarse la vida.

El detective de Ross Township Brian Kohlhepp dijo a NBC News que los hombres se conocían. Sin embargo, de acuerdo con un artículo de un periódico local, la esposa no estaba en casa durante el homicidio, por lo que también es sospechosa.

En las redes sociales, algunos usuarios de Twitter originarios de los Estados Unidos han denunciado que esto parece ser un caso de corrupción debido a que, según ellos, las grandes esferas del poder estarían intentando ocultar algo. Por supuesto, todo ello son meras especulaciones.

