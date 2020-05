Arrestan a reportero de CNN cuando informaba en vivo sobre las protestas en Minneapolis

Un equipo de la cadena CNN fue arrestado la mañana de este viernes mientras cubría en vivo las protestas en Mineápolis (Minnesota), que estallaron a raíz de la muerte el pasado lunes de George Floyd, un afroamericano que falleció bajo custodia policial, lo que ha desatado indignación nacional.

Como siempre que se producen estos eventos, periodistas de distintos medios estaban en el lugar para contar lo que sucedía. Muchos, como Omar Jimenez, que es reportero de CNN, lo hacían en vivo. Lo que no suele suceder es que, en plena cobertura, un profesional sea arrestado.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed