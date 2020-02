Apuñalan a niña de 5 años en McDonald's de El Paso, Texas

Una niña de cinco años fue apuñalada por un hombre desconocido mientras jugaba en un restaurante de McDonald's en el Paso, Texas.

De acuerdo con el Departamento de Policía de El Paso, los hechos ocurrieron la tarde de ayer martes en el restaurante ubicado en la cuadra 9400 de la calle Dyer.

La Policía afirmó que el atacante 'eligió a la niña aleatoriamente' mientras se encontraba por el área de juegos.

4-5 yoa little girl stabbed. Subject fled on foot but possibly located and hiding out at nearby hotel room. https://t.co/Oxi54jgi21