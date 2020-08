SurfaceWise2; el desinfectante que mata el virus COVID-19

El desinfectante, llamado SurfaceWise2, podría suponer un punto de inflexión en la lucha contra el nuevo coronavirus al minimizar el contagio a través de superficies contaminadas, consideró hoy en una llamada con la prensa el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), Andrew Wheeler.

Today, U.S. Environmental Protection Agency Administrator Andrew Wheeler announced a groundbreaking development in the Trump Administration´s efforts to combat the novel coronavirus. More: https://t.co/pDcGtnWrBT pic.twitter.com/NG2D5i060W

El producto ha sido fabricado por la biotecnológica Allied BioScience Inc, con sede en Texas, y de momento se aplicará solo en algunos aviones de American Airlines que realicen recorridos con origen en ese estado, aunque la aerolínea espera poder usar el producto en toda su flota en el futuro.

In the coming months, we will be rolling out the boldest step in our Clean Commitment as the first airline to use SurfaceWise®2. More than just a momentary clean, our new electrostatic spray will provide sustained protection against coronaviruses in flight.