Aplazan la TwitchCon San Diego por COVID-19

Ciudad de México.– Desde el inicio del coronavirus, Twitch tuvo que cancelar su evento de TwitchCon en Ámsterdam, así como muchos otros eventos.

Muchos torneos de esports se han estado jugando a puerta cerrada, no estamos muy seguros hasta cuándo podremos regresar a lo que teníamos antes y a los eventos de TwitchCon.

La compañía anunció el día de hoy que el evento de TwitchCon en San Diego, evento que estaba programado del 25 al 27 de septiembre será cancelado para proteger la salud de la comunidad ante el COVID-19.

An update on TwitchCon San Diego and what comes next. pic.twitter.com/ft2P5gtRX2