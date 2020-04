Anuncia Texas reactivación de la economía gradualmente

Greg Abbott ha establecido un grupo de trabajo de líderes políticos, empresariales y de salud para asesorar sobre los pasos para "reabrir la economía". Diseñarán una estrategia dentro de los próximos 10 días que requerirá una mayor diligencia.

La primera orden ejecutiva anunciada por Abbott crea una fuerza de ataque en todo el estado para reabrir Texas. La fuerza de ataque incluye al teniente gobernador Dan Patrick, al presidente de la Cámara, Dennis Bonnen, al fiscal general Ken Paxton y al contralor Glenn Hegar.

"Trabajarán juntos para desarrollar una arquitectura médica para evaluar y rastrear exhaustivamente COVID-19 que permitirá que Texas comience de manera gradual y segura el proceso de regresar al trabajo y regresar a otras actividades mientras esperamos las vacunas que terminarán con la amenaza de COVID -19 ", dijo Abbott.

La segunda orden ejecutiva del gobernador se centra en el personal médico de Texas afectado por las limitaciones impuestas a los procedimientos quirúrgicos. La orden alivia las restricciones sobre las cirugías a partir del 22 de abril.

El objetivo de esta orden es permitir que los médicos diagnostiquen a los pacientes sin excepción. El gobernador usó específicamente pruebas de diagnóstico para el cáncer como ejemplo.

Además, si bien se aflojan algunas restricciones, se mejorarán otras, como los estándares para personas mayores en centros de vida asistida y hogares de ancianos. La orden requiere políticas adicionales de control de infecciones y restringe el movimiento del personal entre las instalaciones.

El gobernador Abbott dijo además que las escuelas públicas y privadas y los campus de educación superior permanecerán cerrados para el aprendizaje en persona durante el resto del año académico, pero que otras partes de Texas comenzarán a reabrir lentamente pronto.

