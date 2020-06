Anonymous: ¿Por qué relacionan la muerte de de Lady Di con red de tráfico sexual?

MÉXICO.- Los disturbios y protestas que se han registrado en Estados Unidos debido al asesinato de George Floyd han hecho que el grupo de hackers Anonymous diera a conocer a través de ciertos documentos actos de corrupción por parte del gobierno estadounidense y, además, algunos crímenes como el que presuntamente habría sufrido la princesa Diana de Gales por parte de la familia real.

El grupo hacktivista, que ha reaparecido este fin de semana, asegura que la exesposa del príncipe Carlos habría sido asesinada por la realeza británica en agosto de 1997 y que no fue un accidente, tal y como afirmaron las autoridades.

Todo partió desde la cuenta oficial de Anonymous en Twitter, @YourAnonCentral, en donde contestaron una pregunta de un usuario, remitiendo a una filtración previa de julio de 2019, realizada desde su otra cuenta de @OpDeathEaters.

Around the time of her death, Diana was visiting hospitals and care homes Jimmy Savile was preying on at all hours of the night, consoled Elm Guest House victims, and recorded palace rape victim testimony.



Receipt: https://t.co/hSHAPGB8lv https://t.co/yz3ZqIDoLJ