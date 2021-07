Angela Merkel y Joe Biden se reúnen en la Casa Blanca

Estados Unidos.- Este jueves, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunieron en la Casa Blanca para abordar temas importantes entre ambas naciones.

Merkel y Biden se encontraron en el Salón Oval de la Casa Blanca, donde analizaron temas que tienen que ver con Rusia y el gasoducto Nord Stream 2, destinado a canalizar el gas natural ruso a Alemania, según informaron medios internacionales.

Previo a esta reunión con el mandatario estadounidense, la canciller de Alemania se encontró con la vicepresidenta de la Unión Americana, Kamala Harris, como parte de un desayuno de trabajo.

I had a wide-ranging discussion with Chancellor Angela Merkel of Germany. We discussed strengthening democratic institutions and the transatlantic relationship, and addressing shared challenges like health and climate. @POTUS and I will work to deepen the U.S.-German partnership. pic.twitter.com/Ur1bRQmjI1