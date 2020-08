Padres 'echan' a su hijo de 14 años por agarrar el auto familiar sin permiso y ser detenido

Estados Unidos.- Un adolescente de 14 años agarró sin permiso el auto de la familia para ir a una fiesta, a cambió recibió una lección de vida que no olvidará.

Los padres se encontraban de viaje en Las Vegas cuando recibieron una llamada de la policía diciéndoles que su hijo, Ángel Martínez, estaba detenido por conducir a exceso de velocidad.

Inmediatamente los padres del menor tomaron un vuelo de regreso a la ciudad de Phoenix de donde son originarios.

Al llegar y encontrarse con su hijo, este les dijo que solo quería dar una vuelta después de haberlo lavado, sin embargo, Ángel fue detenido a más de 10 kilómetros lejos de su casa.

Tras escuchar los argumentos del adolescente y considerando que no era la primera vez que Ángel tenía problemas de conducta, su padre decidió "echarlo' a la calle y regalar todos los muebles de su habitación en forma de castigo.

Angel Martinez took his parents car for a joy ride in his north Phoenix neighborhood and got caught speeding while his parents were in Vegas. When they came home, Angel had to sit outside with his belongings and give them away as punishment. #FOX10Phoenix https://t.co/MaSnIJG9Kq pic.twitter.com/1T2OyNFtWo