Andrés Arauz, candidato presidencial ecuatoriano acompaña a su abuela a votar

ECUADOR.- El candidato correísta Andrés Arauz, que por estar empadronado en México no puede votar este domingo en las elecciones generales de Ecuador, acompañó a su abuela de 106 años de edad a un colegio electoral de la capital, donde dijo que este es "un día de fiesta, unidad nacional y esperanza".

Arauz, de 36 años y que encabeza la Lista-1, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), eligió este simbólico acompañamiento de su abuela Flor Cervina Galarza para iniciar la jornada electoral.

??????Hoy vivimos la fiesta democrática, yo lo hago como siempre, acompañando a mi abuelita.

Hoy vota quien me educó desde los dos años, quien me transmitió los valores de amor al prójimo, quien me enseñó la importancia de la educación y el valor de la dignidad.??????????????? pic.twitter.com/cqcw5u6SAB