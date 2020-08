Mujeres se olvidan de la sana distancia y se agarran a golpes en vuelo de American Airlines

Estados Unidos.- Un par de mujeres se olvidó de la sana distancia durante un vuelo de la aerolínea American Airlines cuando se agarraron a golpes.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en un vuelo que cubría la ruta entre las ciudades de Las Vegas y Charlotte.

El momento de la pelea quedó grabado por otra pasajera a bordo de la aeronave. En el video se puede ver a dos mujeres que se agarran a golpes con puñetazos y jalones de cabello, mientras que una tercera también lanza algunos golpes antes de ser alejada por otros pasajeros.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today....So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf