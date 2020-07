Reportan amenaza de bomba en Hospital Hoboken

La búsqueda con los K-9 "resultó negativa" para amenaza de bomba en el Hospital Hoboken, la policía sigue investigando quién se comunicó y de dónde se hizo la llamada para proceder con el responsable.

Los residentes de Hoboken informaron de actividad policial cerca del Centro Médico de la Universidad de Hoboken en Willow Avenue esta tarde, citando que las empresas locales en el área han cerrado. El Departamento de Policía de Hoboken confirmó que una amenaza de bomba llegó al hospital a través de los operadores del 911 esta tarde y la situación está bajo investigación.

El jefe Ferrante ha tuiteado sobre el estado de la búsqueda, compartiendo que no se encontró nada sospechoso, pero que la policía continúa investigando quién hizo la llamada.

Según el jefe Kenneth Ferrante, el hospital no ha sido evacuado y la única amenaza fue de manera verbal mediante una llamada al 911. Comentó que, no hay nada visible en este momento que pueda crear peligro y dijo a través de un correo que, no hay otras amenazas hacia el hospital, también han descartado la posibilidad de que sea un expaciente o exempleado.

