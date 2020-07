La extrema transformación de Amber Luke, deja atónita a la Internet

Australia.- Tras haber perdido la vista por varias semanas a consecuencia de una inyección de tinta azul en la zona blanca de los ojos, la instagramer Amber Luke de 25 años de edad reveló su más reciente intervención de modificación corporal.

Se trata de un expansor de 32 milímetros para sus lóbulos. El cual cuenta con un cristal de color azul.

La australiana narra que en total se ha gastado alrededor de 120 mil libras esterlinas en sus más de 600 tatuajes y modificaciones corporales. Sin embargo, considera que ya no se hará otra modificación corporal tan extrema como las últimas.

"Ya no planeo hacerme modificaciones corporales muy extremas. Así que no más división de lengua y no más tatuaje en el ojo"