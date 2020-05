Alumno de ingeniería se baña durante clase virtual y lo expulsan

Argentina.- La mayoría de los espumantes y maestros han optado por utilizar las plataformas digitales como Zoom para llevar a cabo las clases debido a la suspensión de las mismas por la pandemia de Covid-19.

Un estudiare de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, se hizo viral después de que en plena clase que estaba llevando a cabo en Zoom, decidió bañarse.

El joven se metió a su bañera sin apagar la cámara del celular. Los demás estudiantes se asombraron por este hecho y le prestaron más atención a su compañero que a las palabras brindadas por el maestro.

Uno de los jóvenes que también estaba en la videoconferencia no tardó en difundir lo que estaba ocurriendo.

"Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave y no sé cómo avisarle", señaló.

"Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora", señaló el joven después de que el video fuera difundido en Twitter.