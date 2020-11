'Guerra civil' en EUA pegaría a México: Jalife-Rhame

La crispación y confrontación política que vive Estados Unidos tras les elecciones del 3 de noviembre es una "guerra civil" que nadie se atreve a llamar por su nombre, en opinión del Dr. Alfredo Jalife-Rahme, analista geopolítico.

Para el catedrático de la UNAM hay dos grandes grupos que podrían "partir" a EUA: él los llama la República Azul (demócrata pro-Biden) y la República Roja (republica na y pro-Trump), y si no se llega a un arreglo político no se descarta que en determinado momento los blancos enojados por lo que consideran un "fraude electoral" a Trump, salgan a las calles.

"La violencia ya la estamos viviendo, primero con el Black Lives Matter y el Antifa... y ahora todavía no han salido a las calles los White Lives Matter; estamos hablando de que los blancos en Estados Unidos todavía son el 60 por ciento en el país, ésos no han salido a la calle y todos esos tienen bazucas, ametra- lladoras, esto no es un juego... en Estados Unidos cada ciudadano tiene cuatro armas en promedio", afirmó Jalife-Rahme.

El catedrático de la UNAM y columnista en medios nacionales a internacionales explica su postura: "Hay dos placas tectónicas totalmente enfrentadas, la República Azul y la República Roja. Sí nos va a afectar, tanto en EUA como en México, literalmente... de los seis primeros ingresos que tenemos en México, los cinco primeros ingresos vienen de EUA, entonces eso ya nos golpea; no estamos jugando, son cosas muy delicadas, es mas profundo de lo que se ve.

"¿En qué también nos puede pegar? Pues que un escenario de guerra civil entre la República Azul y la Roja, a mi juicio, se manifestaría en la transfrontera con México, en un eje muy claro: California y Texas, hablo de los estados más densamente poblados de EUA y donde radican millones de mexicanos".

En en estos dos estados donde se podrían presentar desórdenes de deversa índole dada la composiciòn demográfica y política de ambas entidades, afirma Jalife-Rahme.