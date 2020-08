Alexei Navalny, opositor de Putin está en coma tras supuesto envenenamiento

Navalny, de 44 años y enemigo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, se sintió mal en un vuelo de regreso a Moscú desde Tomsk, una ciudad en Siberia, explicó su portavoz, Kira Yarmysh, en Twitter.

El avión en el que viajaba hizo un aterrizaje de emergencia en Omsk, Siberia, añadió Yarmysh señalando que el opositor sufría un "envenenamiento tóxico".

En declaraciones a la emisora de radio Echo Moskvy, Yarmysh dijo que Navalny estaba sudando y que le pidió que le hablara para poder "concentrarse en el sonido de una voz". Entonces fue al baño y perdió la consciencia, agregó.

Según Yarmysh, el político debió haber consumido algo en el té que tomó por la mañana en una cafetería del aeropuerto antes de embarcar.

"Los médicos dicen que la toxina se absorbió más rápido con el líquido caliente", explicó en Twitter añadiendo que el equipo de Navalny pidió a la policía que acudiese al hospital.

La agencia noticiosa estatal rusa Tass reportó que el político se encontraba grave citando al jefe médico del hospital.

