Emiten alerta de tormenta tropical para el Caribe

La Guardia Costera aumentó este martes la alerta para los puertos de las Islas Vírgenes de EUA y de Puerto Rico ante un potencial ciclón que puede convertirse en tormenta tropical esta noche o mañana miércoles antes de llegar a las islas de Sotavento, en el Caribe.



La Guardia Costera instó hoy al sector marítimo a permanecer alerta a los pronósticos y tomar precauciones, ya que este sistema tiene la posibilidad de fortalecerse y convertirse en tormenta, con vientos sostenidos mayores de 62,76 kilómetros por hora que pueden llegar dentro de 48 horas.



La alerta emitida hoy, denominada X-RAY, recuerda a los navegantes que no hay resguardo seguro en esas instalaciones portuarias y que los puertos son más seguros cuando el inventario de embarcaciones es mínimo.

