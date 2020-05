Alerta en EUA por insecto que puede matar personas y destruir colmenas de abejas

Washington, EUA- Una invasión de avispones gigantes de cinco centímetros, conocidos como "avispones asesinos", en EUA se ha convertido en el último fenómeno de preocupación en la comunidad científica y tendencia en Internet durante el fin de semana. Esto es lo que necesita saber sobre los depredadores y los esfuerzos que se están realizando para detener una invasión.

Los insectos gigantes obtienen su nombre feroz porque tienen el potencial de aniquilar las poblaciones de abejas melíferas.

El avispón gigante, o vespa mandarinia, fue visto por primera vez en los Estados Unidos en diciembre, según el Departamento de Agricultura del Estado de Washington. Los insectos son nativos de Japón. El término "avispón asesino" comenzó a aparecer en Twitter este fin de semana después de un informe del New York Times el sábado sobre los esfuerzos para evitar que la especie ataque a las abejas melíferas.

Los avispones de cinco centímetros de largo tienen cuerpos negros y mandíbulas con forma de aletas de tiburón que los ayudan a matar. Sus aguijones largos son lo suficientemente fuertes como para perforar el traje de un apicultor.

Los avispones gigantes pueden decapitar a las abejas melíferas y destruir colmenas enteras en solo unas pocas horas, según el Departamento de Agricultura del Estado de Washington.

Los avispones asesinos tienen aguijones más largos con veneno tóxico que podrían representar un peligro para las personas si los insectos se sienten amenazados. Los avispones gigantes también pueden picar repetidamente, dijo el entomólogo Chris Looney en un video publicado en la página de YouTube del departamento el mes pasado.

Y si bien los avispones asesinos no suelen atacar a los humanos, cuando son provocados, también pueden matar personas. Los avispones en promedio matan a unas 50 personas por año en Japón. En 2013, 42 chinos murieron y más de 1,600 resultaron heridos por las picaduras de los avispones.

"Fue como si me clavaran chinchetas al rojo vivo en la carne", dijo al New York Times Conrad Bérubé, un apicultor y entomólogo que exterminó una colmena.

Looney dijo que la clave para detener la invasión es encontrar y destruir nidos de avispas asesinas antes de que puedan reproducirse.

También instó a las personas a informar de los avistamientos de nidos a las autoridades locales y evitar tratar de matar a los avispones.

"No intentes sacarlos tú mismo si los ves", dijo. "Si los ves, huye, ¡luego llámanos! Es realmente importante para nosotros saber de cada avistamiento, si vamos a tener alguna esperanza de erradicación".

La gente no puede dejar de hablar sobre avispones asesinos en Twitter, agregándolos a la lista de cosas que no les gustan de 2020.

"¿Podría el que esté a cargo de la simulación dejar de permitir que su hermano pequeño presione todos los botones", preguntó la actriz Kat Dennings, conocida por su papel de Max Black en la serie de comedia Broke Girls.

