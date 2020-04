Alcaldesa de Las Vegas propone abrir su ciudad y terminar confinamiento como "prueba"

Las Vegas - Para evitar que la crisis económica se expanda, la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goddman propuso que las empresas de la ciudad se reactivarán y ofrecer a su metrópoli como un grupo de control sin confinamiento por el COVID-19.

En una entrevista brindada a CNN, Goddman expresó su deseo de volver a las actividades cotidianas en su territorio como parte de una "prueba".

La alcaldesa también manifestó que quiere ofrecer a Las Vegas como un "grupo de control" para levantar las restricciones en el país sin emitir normas de distanciamiento social.

Ante dichas declaraciones, la funcionaria ha sido criticada en redes sociales, además algunos medios han tachado como "riesgoso" el experimento que quiere llevar a cabo.

Las Vegas Mayor offers city as "control group", "we offer to be a control group" to see how many people die without social distancing. pic.twitter.com/NESE2hActE