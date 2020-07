Alarma muerte masiva de 350 elefantes en África

África.- Las autoridades de Botswana, en África, han externado su preocupación por lo que consideraron un "desastre de conservación" ante la extraña muerte de más de 350 elefantes en el delta de Okavango y otras partes del país, de mayo de 2020 a la fecha.

Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte de los mamíferos, pero ya se investiga si este suceso fue ocasionado por veneno o algún patógeno que pudiera haber provocado tantas muertes de elefantes las cuales, curiosamente, tuvieron lugar en áreas cercanas a los pozos de agua de Botswana.

Lo cierto es que el gobierno de aquel país de África descartó que la muerte de los 350 elefantes fuera por ántrax.

Heartbreaking ??

More than 350 elephants drop dead in mysterious mass 'die off' clustered around water holes in Botswana's Okavango Delta

?

The carcasses are yet to be tested for pathogens or poison despite the first dying in EARLY MAY. https://t.co/tiSGyisEpB pic.twitter.com/xgFCEZ6nIP