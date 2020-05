Al menos tres personas resultaron heridas en un tiroteo en Arizona

Al menos tres personas resultaron lesionadas tras un tiroteo registrado la noche de este miércoles en el complejo comercial Westgate Entertainment District en Glendale, Arizona, según la policía.

Las autoridades afirmaron que un sospechoso está bajo custodia luego de los hechos; una de las víctimas es reportada en estado crítico, mientras que las otras dos sufrieron heridas que no ponen en peligro la vida, dijo la agente de policía de Glendale Tiffany Ngalula, el miércoles por la noche.

El complejo comercial en Glendale está a unos 24 kilómetros de Phoenix.

The suspect in custody is 20 year old Armando Hernandez Jr. We will have more information as the morning progresses.