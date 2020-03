Al estilo Tío Sam, Donald Trump te pide lavarte las manos

Al mero estilo del Tío Sam, la Casa Blanca publicó en su cuenta de Instagram una imagen donde buscan concientizar a la población a mantener las medidas de higiéne debido al coronavirus COVID-19.

Utilizando la famosa imagen donde se pedía a los estadounidenses a enrolarse en el Ejército, el rostro de 'Sam' fue cambiado por el de Donald Trump adjunto a un texto.

"I want you to wash your hands (Quiero que te laves las manos)", sustituye al legendario "I want you for U.S. Army (Quiero que te enlistes en el ejército de los Estados Unidos)"

Estados Unidos ha confirmado más de 14 mil casos del coronavirus COVID-19 y más de 200 personas han muerto.

(Con información de RT)