Afirma Pfizer-BioNTech que su vacuna contra Covid-19 es potencialmente efectiva en adolescentes

Este miércoles, las empresas farmacéuticas Pfizer-BioNTech informaron que su vacuna contra el Covid-19 es potencialmente efectiva en adolescentes entre los 12 y 15 años de edad.

De acuerdo a los ensayos de fase 3 realizado en 2 mil 260 adolescentes en Estados Unidos, no se encontraron infecciones sintomáticas entre los niños que recibieron la vacuna.

Además, los fabricantes de medicamentos apuntaron que los adolescentes que participaron en el ensayo desarrollaron fuertes anticuerpos sin presentarse efectos secundarios graves.

Cabe destacar que las farmacéuticas anunciaron los resultados en un comunicado de prensa que no incluía datos detallados del ensayo y que aún no ha sido revisado por pares ni publicado en revistas científicas.

Asimismo, Pfizer recordó que su vacuna aún no cuenta con la aprobación de la FDA (organismo regulador estadounidenses), únicamente se autorizó para uso de emergencia y prevención ante el coronavirus en individuos mayores a 16 años de edad.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, indicó que en las próximas semana se planea enviar esta información a la FDA y a otros reguladores internacionales con la esperanza de empezar a vacunar a este grupo de la población, antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

In the coming weeks, we plan to submit these data to @US_FDA and to other regulators around the world with the hope that we can begin vaccinating this age group before the start of the next school year so they can get back to doing some of the things they miss the most. (3/3)