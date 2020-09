Aerolíneas y turismo en Colombian vuelven a operar tras cinco meses

COLOMBIA.- El transporte aéreo volvió a operar este martes rutas nacionales en Colombia después de más de cinco meses de paralización por la pandemia de coronavirus, medida que las autoridades esperan que contribuya a reactivar al sector turístico.

En los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y otras ciudades del país, aviones de Avianca, Latam, Viva Air y Satena, entre otras aerolíneas, alzaron vuelo con miles de viajeros.

Entre ellos estaba Carmen Muñoz, una mujer mayor quien no ocultaba su emoción por el hecho de poder viajar de Cartagena de Indias a Medellín a visitar a sus nietos "y a pasar un rato de esparcimiento allá con ellos, aunque sea encerrados. Pero me gozo con ir a verlos porque tengo rato de no verlos", dijo a Efe.

Muñoz agregó que aunque Colombia no ha superado el pico de la pandemia, "sacamos este espacio que ya Dios nos permitió disfrutarlo y entonces vamos a verlos (a los nietos)".

La joven Kimberly Kelly, quien se había quedado atrapada en Cartagena desde finales de marzo pasado cuando fueron suspendidas las operaciones aéreas, confesó a Efe que siente un poco de temor de viajar en avión: "sí, me da miedo, pero pienso que si cumplimos con todo lo de bioseguridad creo que nos podría ir bien".

Colombia tiene hoy 615.168 casos confirmados de la COVID-19, de los cuales 134.741 están activos, y 19.663 fallecidos.

TURISTAS DE REGRESO A CARTAGENA

Los primeros viajeros que llegaron hoy a Cartagena de Indias, meca del turismo colombiano, fueron recibidos en el aeropuerto Rafael Núñez por el alcalde de la ciudad, William Dau.

Dau manifestó en rueda de prensa que está muy contento por la reapertura de los vuelos pero confesó que al mismo tiempo se siente "nervioso por un posible rebrote que se nos presente con la reapertura" de la ciudad al turismo.

"Con tanta gente saliendo a la calle, con tantos vuelos que van a estar llegando es clave que todos nos protejamos; el autocuidado es la clave para proteger a toda la sociedad", dijo el alcalde, quien subrayó: "Por eso es muy importante que todos nos cuidemos".

Dau aseguró que se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien le dijo que la primera ciudad que volverá a recibir vuelos internacionales sería Cartagena pero no precisó la fecha.

En el mismo encuentro con la prensa el presidente ejecutivo de Avianca, Anko Van Der Werff, quien llegó a Cartagena en el primer vuelo procedente de Bogotá, calificó este día como "fantástico" para la aerolínea, y dijo que lo que les falta son más destinos y frecuencias nacionales, así como la reanudación de los vuelos internacionales.

"Estar en tierra más de cinco meses como aerolínea es algo que te pega, que duele mucho", expresó el presidente de Avianca, empresa que está en medio de una polémica por la decisión del Gobierno de prestarle 370 millones de dólares para su reestructuración financiera tras acogerse a la ley de bancarrota de Estados Unidos.

Ese crédito ha sido criticado por distintos sectores y políticos de oposición que consideran que el país debería tener otras prioridades, como las pequeñas y medianas empresas golpeadas por la pandemia, antes que el salvamento de aerolíneas.

Avianca, que operaba antes de la COVID-19 alrededor de 750 vuelos diarios, comenzó hoy su operación en Colombia con 42 vuelos nacionales y con cuatro en Ecuador.

RESPIRO PARA LOS TAXISTAS

El gremio de taxistas del aeropuerto de Cartagena expresó su alegría por el retorno de los vuelos y aunque este comienzo representa tan solo el 10 % de las operaciones aéreas en un día normal antes de la pandemia, confían en que la reapertura "será de una forma gradual".

El presidente del Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena, Félix Barrios, dijo a Efe que cree "que todo esto tiende a mejorar y a tener buenas condiciones económicas".

Barrios explicó que se capacitaron con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y que todos los taxistas del aeropuerto ya tienen conocimiento de "cómo es el protocolo de bioseguridad; nuestros vehículos están preparados en el tema de desinfección y provistos de alcohol, gel antibacterial y toallas por si el pasajero las solicita".

El taxista añadió que "tienen buenas expectativas" con la reapertura del aeropuerto ya que muchos de ellos han pasado estos cinco meses de pandemia en situaciones muy "precarias" y con deudas en los bancos, lo que tiene a algunos al borde de perder sus vehículos.

Este martes también reanudaron sus actividades las empresas de transporte de pasajeros por carretera, lo que llevó a centenares de personas a la terminal de autobuses de Bogotá y otras ciudades en busca de pasajes para viajar por primera vez en más de cinco meses. (Con información de agencias)