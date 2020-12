Aerolínea United Airlines baja a niña de 2 años por no querer ponerse el cubrebocas

Estados Unidos.-La aerolínea estadounidense United Airlines dejó en claro que se toma muy enserio aplicar las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Recientemente se dio a conocer un polémica caso en donde la tripulación de la aerolínea le pidió a una familia descender del avión porque su hija de 2 años no se quería poner el cubrebocas.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre cuando, Eliz Orban y su esposo abordaron el avión con su pequeña hija desde el aeropuerto en Denver con destino a la ciudad de Newark.

A pesar de que los padres de la pequeña llevaron puesto el cubrebocas en todo momento, no así su hija, quien se negó en varios intentos a utilizar esta medida sanitaria.

Incluso el padre insistió en que le taparía la boca a su hija durante el viaje.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not "comply" and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop ?? pic.twitter.com/KXCICsBSMj