Adolescentes golpean salvajemente y tiran al piso a una joven para robar su teléfono

Una adolescente de 15 años de edad fue golpeada de manera salvaje por alrededor de 20 jóvenes cuando intentaban quitarle sus zapatos y su teléfono celular, esto en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron el día de ayer en Brooklyn.

En el vídeo se puede observar como un joven se acerca a la chica y la tira contra el piso, posteriormente llegan alrededor de 15 adolescentes más para darle patadas en la cabeza, en la cara e incluso hasta en el estómago.

La joven tuvo que ser trasladada a un hospital en donde su estado fue reportado como estable, luego de recibir tratamiento por hematomas y traumatismo craneal.

Por su parte, la policía de Brooklyn calificó este hecho como "indignante" e hizo un llamado a la población para evitar más casos de este tipo.

OUTRAGE:this is sickening video of a 15 year old girl viciously attacked by a group of school children. One young man takes the sneakers right off the unconscious victim´s feet. The teenager is in the hospital recovering. We CAN NOT allow this behavior in our community. #Speakup pic.twitter.com/VLLb91fDOM