Adolescente graba cuando es acosada por su abuelo para que le crean

Una joven argentina decidió hacer justicia por su parte después de que su padre no le creyó que era acosada por su propio abuelo de 71 años

Tucumán.- A través de las redes sociales se ha viralizado el video de una joven argentina que denunció ser víctima de acoso por parte de ¡su abuelo!.

La joven de 16 años decidió evidenciar el acoso de su abuelo de 71 años, después de que su padre no le creyó cuando ella se lo dijo.

"Tengo 16 años y desde hace un par de meses atrás vengo recibiendo acoso por mi abuelo. Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él", escribió la joven en la publicación del video.

La joven logró capturar las acciones de su abuelo gracias a que su mamá le compró un celular para que pudiera grabarlo después de que su padre no le creyó.

En el video se puede ver que el hombre entra a la habitación en donde se encuentra la joven acostada y le pide tocarla mientras la observa lascivamente, el abuelo insiste en varias ocasiones mientras la joven continúa negandose, en el video se alcanza a ver cuando el hombre se acercá a un lado de la cama y se corta el video.

El video que ya se ha viralizado en redes sociales ha recibido la condena social, sin embargo, algunos pocos se han atrevido a cuestionar la actitud "tranquila" de la joven frente a su abuelo en el video.

"Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. Pero no! Nunca le insinúe nada...y más allá...no debería sentir atracción por su nieta!", agregó la joven en la publicación del video.

La joven dijo que no lo había denunciado anteriormente porque tenía miedo ya que su papá no le creyó y ahora espera que tras la publicación del video se de cuenta de su 'error' al no creerle.

La chica llegó a la casa de su padre en la provincia de Tucumán, en el noroeste de Argentina para pasar la cuarentena por el Covid-19.

JUSTICIA SOCIAL

La joven que se identifica en Facebook como Constanza Viera dijo en su publicación que la justicia no hizo nada y por ello también prefirió hacer justicia social.

"Tengo muchísimo miedo a lo que va a pasar ahora después de publicar este video, pero comola justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social", se lee en la publicación.

RESCATE DE LA JOVEN

La joven dio a conocer en su Facebook que su tío fue a sacarla de la casa de su padre apenas vio la publicación de la denuncia y se fue a vivir a su casa.

Confirmó que ya realizó la denuncia con las autoridades correspondientes.

ACOSADOR DETENIDO

De acuerdo con la organización "Cosecha Roja", el acosador ya está detenido.

La Fiscalía de delitos contra la integridad sexual, a cargo de la Dra. María del Carmen Reuter tomó el caso.

Las publicaciones y los videos forman parte de la causa.