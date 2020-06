Abuelita de casi 90 años encuentra el amor gracias a en app de citas

La señora de la tercera edad demostró que no hay edad para aventurarse y encontrar novio con ayuda de la tecnología

Una abuelita que está cerca de cumplir 90 años de edad ha sorprendido a los internautas, luego de que abrió una cuenta en una app de citas amorosas y encontró el amor con un hombre casi de la misma edad.

Dicen que los adultos están peleados con la tecnología, pero esta mujer de avanzada edad, quien fue identificada como Gene Rosen, ha demostrado todo lo contrario, pues no sólo ha entendido a la perfección las plataformas sociales, sino también es reflejo de que nunca es tarde para encontrar el amor.

Su travesía por las redes sociales comenzó cuando la abuelita, de 87 años, fue convencida por sus nietos de abrir una cuenta en una aplicación de citas amorosas, pues querían que consiguiera a una buena pareja.

Ante esto, comenzó a navegar por la aplicación y durante su estancia en la app llegó a hacer match con más de 10 personas, pero ninguno terminaba de convencerla, hasta que dio con el perfil de Vic White.

Gene y Vic, de 84 años, comenzaron a intercambiar algunos mensajes a tal punto de que las conversaciones comenzaban a ser cada vez más fluidas. De esta forma, decidieron verse en persona y salieron a desayunar juntos.

Ambos quedaron encantados y todavía hubo dos citas más hasta que decidieron comenzar una relación seria. Luego de varios meses, dieron un paso más formal a su relación y terminaron por mudarse juntos el pasado mes de febrero.

"Somos una gran pareja, compartimos todo, estamos felices. No he sido tan feliz en años. La primera cita que tuvimos en la cafetería, entramos y en lugar de café tuvimos un almuerzo de tres horas. Desde el principio no sentimos atraídos el uno al otro", declaró la pareja.

Ahora, Gene y Vic viven juntos y disfrutan de su compañía durante estos días de cuarentena.