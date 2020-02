Abogado llora al escuchar cómo su cliente abusó y mató a un bebé

Un juez penal y un abogado de oficio no pudieron contener las lágrimas luego de escuchar a un Fiscal narrar que un bebé de 22 meses fue golpeado, abusado sexualmente y asesinado.

El presunto asesino sería Óscar Eduardo Orjuela Pinzón, de 19 años, quien tenía una relación con la madre del menor desde hace cuatro meses. El hecho ocurrió en Bogotá, capital de Colombia, en enero de este 2020.

Tras el juicio se comprobó que el menor padeció golpes y torturas que quedaron registradas en hematomas, abrasiones, quemaduras y fracturas, desde el cerebro hasta los pies.

De acuerdo con el medio local Caracol, en la prueba 17 el juez decidió parar la exposición del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en contra de Orjuela para evitar conocer más detalles de los vejámenes, incluso, de tipo sexual, a los que fue sometido el pequeño.

"La verdad no entiendo cómo usted tiene la capacidad para desde el lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, de golpe en golpe, acabar con la vida de un menor", expresó el juez.

En ese momento el defensor público asignado al caso del procesado no pudo evitar llorar. Y en el video se escucha cómo se rompe la voz del juez mientras se dirige al acusado, quien ni se inmuta.

"No me imagino las demás cosas que habrá tenido que sufrir ese pobre niño a su merced. De verdad que a veces estos casos son muy difíciles; créame que si me conmueve a mí, que llevo más de diez aquí, no entiendo cómo podría ser... pobre víctima", dijo el togado.

Tras las 44 fotografías de las lesiones, el juez dictó sentencia y declaró culpable a Óscar Eduardo Orjuela Pinzón por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada.

En entrevista con Noticias Caracol, el abogado Javier Baquero, comentó que no pudo evitar ponerse en la situación del menor, cuando escuchó que el joven por quien abogaba torturó, violó y mató a un niño.

"Es el caso más duro que me ha tocado a lo largo de mi carrera, este menor fue torturado, quemado, golpeado, lo llevaban al jardín sin comer, tenía lesiones en la lengua, en los genitales y naturalmente no pude evitar pensar ponerme en los pies, en el cuerpo de ese menor, imaginarme todo lo que había sufrido", expresó.

"Naturalmente ejerzo la defensa, pero este caso se sale de todo contexto y va más allá de la humanidad de cualquier persona", explicó el jurista.

Según el reporte del medio colombiano, el defensor no interpuso un recurso después de que el juez del caso envió a prisión al acusado.