Incendio masivo en Chipre consume casas y mueren 4; se considera 'el peor en la historia de Chipre'

Al menos cuatro personas perdieron la vida y seis comunidades se vieron afectadas por el incendio masivo de Arakapas, alrededor de la cordillera de Troodos, al sureste de Chipre, en Egipto.

De acuerdo a los primeros informes, las cuatro personas que perdieron la vida eran trabajadores de granja, quienes fueron encontrados muertos dentro de un vehículo.

"Todo indica que estos son las cuatro personas desaparecidas que hemos estado buscando desde ayer sábado", dijo el ministro del Interior, Nicos Nourris, a la BBC.

El presidente de Egipto, Nicos Anastasiades, se pronunció en redes sociales, donde publicó un mensaje en el que calificó el incendio masivo como una tragedia y "el mayor incendio desde 1974".

También, el director del Departamento Forestal, Charalambos Alexandrou, declaró en la televisión local que este es "el peor incendio forestal de la historia de Chipre".

A massive forest fire in Cyprus killed 4 farm workers from Egypt, who tried to flee on foot after their car crashed.



It was the worst fire in Cyprus' history, destroying homes and killing thousands of farm animals by smoke inhalation. 1 suspect has been arrested for starting it. pic.twitter.com/Qsa7OilT85