Con Washington blindado, comienza la era Joe Biden; el presidente 46 de EUA

Washington.- En un Washington totalmente blindado, reforzado con más de miles de policías, agentes federales y 26,000 miembros de la Guardia Nacional, EUA celebra el Día de la Inauguración 2021, en el cual el demócrata Joe Biden tomará el poder de la nación.

Esta será una transición del poder inédita, ya que hasta 2016 estos eventos eran un ritual democrático, republicano y hasta festivo, por la llegada del nuevo mandatario del país.

Hoy, todo es diferente, las multitudes están descartadas por razones tanto de seguridad como de salubridad, para evitar contagios de Covid-19.

Los estadounidenses llegan a este día luego de unas polémicas elecciones el pasado 3 de noviembre, comicios que fueron descalificados por el presidente Donald Trump, quien alegó que fueron fraudulentos y amañados para favocer a Biden.

Trump llevó sus protestas y alegaciones al límite y todo desembocó en los hechos violentos en el Capitolio, el pasado 6 de enero.

Luego de esos hechos, por vez primera en la historia las grandes empresas tecnológicas dueñas de las redes sociales aplicaron censura al presidente, algo nunca visto en el pasado.

El mandatario saliente, dijeron sus voceros, se trasladará a su residencia en Florida, donde residirá desde hoy.

· Muchos de los eventos serán virtuales

· Biden será juramentado por el presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., en el Frente Oeste del Capitolio antes del mediodía

· Se espera que el nuevo presidente dé su discurso inaugural y pase revista a las tropas militares, como es tradición

· Habrá un evento televisivo en horario de máxima audiencia con la participación de celebridades como Tom Hanks, Justin Timberlake y Jon Bon Jovi

· El presidente Trump anunció el viernes que no asistirá a la toma de posesión de Biden

El gobierno y el pueblo mexicano se despiden de cuatro años de incertidumbre con Donald Trump, pero las presiones proseguirían de otra forma cuando Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos, afirman expertos.

En los inicios de su campaña presidencial en 2015, Trump llamó "violadores" y "narcotraficantes" a los migrantes mexicanos y terminó su presidencia con una visita al muro fronterizo la semana pasada en Texas, donde presumió que ahora 27,000 soldados mexicanos resguardan la frontera de EUA.

Aunque se prevé que con el demócrata en la Casa Blanca las relación bilateral sea manejada con mayor respeto, especialistas estiman que las medidas de represión en la frontera no terminarán.

De hecho, el tema de la migración ilegal a Estados Unidos será de los rubros importantes a tratar en los primeros meses de mandato de Joe Biden.

La visión contrapropuesta en la defensa de las energías renovables de Biden frente a la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por el petróleo y el carbón o el nuevo litigio sobre el supuesto papel del general Salvador Cienfuegos, por supuestos vínculos con el narcotráfico, son a corto plazo dos temas claves.

López Obrador tardó en reconocer la derrota de Trump, al argumentar que a él le molestó que los líderes mundiales felicitaran a su rival en 2006, cuando denunciaba el supuesto fraude electoral en su derrota ante Felipe Calderón (2006-2012).

"Mantenemos muy buena relación con el presidente Trump, y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden", declaró el mandatario mexicano.