El Vaticano investiga el polémico "like" que dio la cuenta del Papa en Instagram a modelo

Las fuentes del Vaticano aseguran que el "me gusta" a la modelo brasileña Natalia Garibotto en una publicación no salió de la cuenta del papa Francisco

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano ha abierto una investigación en estrecho contacto con Instagram para descubrir cómo fue posible que desde la cuenta del papa Francisco se pusiera un "me gusta" a la foto de una modelo, explicaron hoy a EFE fuentes de oficina de prensa de la Santa Sede.

Las fuentes vaticanas aseguraron que el "me gusta", que en Instagram es un icono de corazón, no salió de la cuenta del papa Francisco.

Asimismo, el Vaticano recalca que la propia modelo hizo un uso publicitarios de ese presunto 'like' en las redes y en beneficio de una empresa para la que trabaja, COY Co.; ya que, el viernes lanzaron un post que decía "El día en que fui bendecida", donde recostada en una mesa vestida otra vez de sexy colegiala, además de un video que muestra la captura de pantalla con el 'me gusta' del Papa Francisco. Dicha publicación ya fue eliminada de la cuenta de Natalia Garibotto.

En la foto donde presuntamente la cuenta del Papa le dio "like", aparece la modelo brasileña vestida de colegiala, con una camiseta blanca corta que enseña la cintura y una minifalda escocesa, mientras se apoya en una de las típicas taquillas de los estudiantes en los institutos.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

El papa Francisco está presente en Twitter e Instagram y sus perfiles son gestionados por personal vaticano. En el caso de la red social dedicada a la fotografía tiene más de 7.5 millones de seguidores.

No se descarta que la publicación se haya tratado de un montaje o un error del equipo que maneja la cuenta del Papa.