Trump quiere darle Medalla Presidencial de la Libertad a Bill Belichick

Aunque los Patriotas no juegan los playoffs su protagonismo siguió vigente al conocerse que Donald Trump planea otorgar la Medalla Presidencial de la Libertad a Bill Belichick

Aunque los Patriots de Nueva Inglaterra no juegan los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), por primera vez en 12 temporadas, su protagonismo siguió vigente este domingo al conocerse que el mandatario republicano Donald Trump planea otorgar la Medalla Presidencial de la Libertad a su entrenador en jefe Bill Belichick.

De acuerdo a varios informes periodísticos locales y a nivel nacional, el acto tendría lugar el próximo jueves en la Casa Blanca.

Sin embargo, hasta el momento, los Patriots no han hecho ningún comentario sobre la información.

La Medalla Presidencial de la Libertad fue establecida por John F. Kennedy en 1963, y es otorgada por el presidente a individuos que hayan hecho contribuciones excepcionales a la seguridad de los intereses nacionales de Estados Unidos, a la paz mundial o a la cultura con aportaciones importantes en el sector público o privado.

La distinción a Belichick se produce cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha incrementado la presión para obligar a Trump a que deje el cargo antes del final de su mandato, el 20 de enero, después de considerarlo responsable del allanamiento del Capitolio ocurrido el pasado miércoles en Washington por parte de sus seguidores.

Trump ha seleccionado recientemente a varias figuras deportivas y patrocinadores políticos para el honor. Los golfistas del Salón de la Fama Annika Sorenstam y Gary Player, junto con el fallecido jugador olímpico Babe Didrikson Zaharias, el pasado jueves, recibieron la Medalla Presidencial de la Libertad.

Belichick, de 68 años, acaba de concluir su 46ª temporada en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y la vigésima primera como entrenador en jefe de los Patriots.

Bajo su dirección, los Patriots han ganado seis campeonatos del Super Bowl, uniéndose a George Halas y Curly Lambeau como los únicos entrenadores con seis títulos desde que la liga comenzó la postemporada en 1933.

Las 311 victorias de Belichick (temporada regular y playoffs combinados) son las terceras de todos los tiempos, detrás de Don Shula (347) y Halas (324).

La conexión de Belichick con Trump estuvo en las noticias días antes de que Trump fuera elegido presidente en noviembre del 2016.

En un mitin de campaña en Manchester, New Hampshire, Trump leyó una carta a la multitud que dijo que Belichick le envió.

La carta, según Trump, decía: "Felicitaciones por una campaña tremenda. Has lidiado con medios de comunicación increíblemente sesgados y negativos y has salido maravillosamente. Has demostrado ser el mejor competidor y luchador. Tu liderazgo es asombroso".

"Yo Siempre he tenido un gran respeto por usted, pero la dureza y perseverancia que ha demostrado durante el año pasado es notable. Esperamos que los resultados de las elecciones de mañana den la oportunidad de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Mis mejores deseos para los grandes resultados mañana. Bill Belichick", concluía la carta de Belichick que leyó el presidente Trump.

Belichick dijo más tarde a los periodistas que escribió la carta por amistad y lealtad.

"Recibí una serie de consultas relativas a una nota que le escribí a Donald el lunes. Nuestra amistad se remonta a muchos años atrás y creo que cualquiera que haya pasado más de cinco minutos conmigo sabe que no soy una persona política. Los comentarios no tienen motivaciones políticas. Tengo amistad y lealtad con Donald", aclaró Belichick.

En ese momento, Belichick también señaló que el equipo, unas semanas antes tuvo en su vestuario al exsenador y secretario de Estado de Massachusetts, John Kerry.

"Ese es otro amigo mío. No puedo imaginarme a dos personas con puntos de vista políticos más diferentes que esos dos, pero para mí la amistad y la lealtad se trata solo de eso. No se trata de puntos de vista políticos o religiosos", reiteró Belichick ese mismo día y que siempre escribe todo tipo de cartas y notas a los "amigos".

Belichick ha sido miembro del Consejo de Deportes, Fitness y Nutrición del Presidente desde el 2018.

La publicación "Politico" fue la primera que informó sobre los planes de Trump para otorgarle a Belichick la Medalla Presidencial de la Libertad