¡Héroe! Presidente de Portugal rescata a dos mujeres que cayeron de una canoa en el mar

Lisboa.- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ayudó hoy a rescatar a dos bañistas en la playa de Alvor, en la meriodional región del Algarve, donde pasa dos días de vacaciones para promocionar el turismo en la zona.

El jefe de Estado luso, que había atendido minutos antes a periodistas en la arena, se sumergió en el agua tras ver a dos mujeres que aparentemente tenían problemas tras caer de una canoa a algunos metros de distancia.

Las cámaras captaron el momento en el que el presidente llega hasta ellas y las socorre, antes de que otro ciudadano en una moto de agua acudiera para ayudar.

?? Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa assisted in the rescue of two young girls at a beach in southern Portugal, Saturday.



(AP) pic.twitter.com/IOSuruEIz9