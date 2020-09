Trump reclama a México cumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico; ¿qué contestó AMLO?

Estando en campaña presidencial, parece que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a apostar por un discurso contra México.

A través de un comunicado publicado en la página oficial de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense advirtió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con sus compromisos internacionales de control de drogas.

Asimismo, Trump resaltó que el país podría correr un riesgo grave si no demuestra que se ha tenido un progreso sustancial en la lucha contra el narcotráfico para el próximo año.

El magnate neoyorquino, que se encuentra en campaña para ser reelegido como presidente de Estados Unidos, además colocó a México como uno de los principales productores de droga, al lado de Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, entre otras naciones de América Latina.

Durante la conferencia matutina, el mandatario nacional descartó algún riesgo ante las amenazas de Trump con penalizar a México si no intensifica el combate contra el narcotráfico.

Además, López Obrador aseguró que no se dará un confrontamiento político entre ambos países debido a la buena relación que sostienen, por lo que no hay nada que temer.

"No vamos nosotros a confrontarnos, tenemos muy buena relación con el gobierno del presidente Trump y muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y no vamos a caer en ninguna confrontación política, entre otras cosas, además de que no hay problema son buenas las relaciones que no hay nada que temer".