"Triunfar en la vida es levantarse": con este mensaje José Mujica se retira de la política

El senador uruguayo José Mujica renunció a su cargo e igualmente a las actividades de la política activa por una enfermedad inmunológica crónica, anunció este martes el también ex presidente de Uruguay.

Durante una sesión de la Cámara de Senadores, el ex ministro de 85 años de edad expuso los motivos de su renuncia, pero además, compartió algunas palabras principalmente dirigidas hacia los jóvenes.

"He pasado de todo pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero trasmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida, triunfar en la vida no es ganar; triunfar en la vida es levantarse y volver a comenzar cada vez que uno cae".

Jose´Mujica al renunciar a su banca de senador. pic.twitter.com/40omM19dJf — Juan Manuel Karg (@jmkarg) October 20, 2020

El ex mandatario había presentado su intención de renuncia como senador hace algunos meses atrás; este martes 20 de octubre su dimisión fue aprobada con 27 votos a favor.

Mujica fue Presidente de Uruguay entre 2010 y 2015; integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros; y entre 2005 y 2008 fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Entre sus contribuciones al pueblo uruguayo está la legalización de la marihuana y el matrimonio igualitario, pero su mayor legado fue gobernar sin renunciar a sus ideales revolucionarios.